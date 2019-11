Gent-coach Jess Thorup blikt vooruit en leert uit fouten na nederlaag tegen Antwerp: “Zondag moeten we Mbokani lam leggen”

Afgelopen donderdagavond was Antwerp nog een maatje te groot voor KAA Gent (3-2), maar nauwelijks drie dagen later kunnen de Buffalo’s alweer op zoek naar eerherstel. In de Ghelamco Arena hoopt KAA-Gent coach Jess Thorup alvast op dat tikkeltje extra scherpte tegen de The Great Old. “Ik hoop op een scherpe tegenreactie van de spelers en de steun van onze fans.”

“Ik denk dat alle Belgische teams elkaar heel goed kennen. Maar als je hetzelfde team tweemaal in drie dagen tijd bekampt, is dat toch iets speciaal”, erkent Jess Thorup daags na de 3-2 nederlaag op bezoek bij Antwerp. “Dan denk je toch even na of je iets moet veranderen. Maar ik bekijk het positief: we moeten gewoon de juiste lessen trekken uit die nederlaag en een scherpe reactie tonen in de Ghelamco Arena. We zullen hierbij de steun van onze fans kunnen gebruiken.”

Dieumerci Mbokani liet nogmaals zien waarom hij de voorlopige topschutter in onze competitie is. Foto: BELGA

“We waren precies toeschouwers”

“Gisteren waren mijn spelers echter vooral toeschouwers”, klinkt de Deense coach van de Buffalo’s bijzonder streng. “We keken naar de bal maar waren telkens niet klaar voor de volgende fase. En dat is ook een mentaal verhaal. Antwerp speelt echter ook mooi voetbal maar die fighting spirit is wel bijzonder eigen aan hun systeem. Lamkel Zé is er zondag wellicht terug bij maar ze zullen hun speelstijl niet wijzigen. Dat is normaal, ik zou ook niet twijfelen.”

Toch blijft Thorup zijn positieve zelve en wil hij de nederlaag niet groter maken dan nodig: “Natuurlijk ben je nooit tevreden na een nederlaag maar we mogen hier ook geen groot drama van maken. We verloren één match in drie maanden en we zullen er nog verliezen. Dus dat is niet het probleem. Maar het gaat meer over hoe je die match verliest. Je weet dat je tegen Antwerp duels moet winnen en tweede ballen moet veroveren en ook Mbokani moet lam leggen. Dat lukte ons niet. ik las vandaag in de kranten veel analyses over de systemen van beide teams maar we moeten gewoon in de spiegel kijken en beseffen dat we meer duelkracht moesten tonen.”

Thorup over Jonathan David: “Op zijn leeftijd wil hij gewoon zoveel mogelijk voetballen: hij voelt zich nooit moe.” Foto: BELGA

Onvermoeibaar goudhaantje

“David was bij ons de man die de oplossingen wel vond: zowel defensief als offensief was hij ijzersterk”, is Thorup dan weer lyrisch over zijn Canadese goudhaantje die met een assist en een doelpunt andermaal zijn statistieken wist op te schroeven. “Hoe hij de goal van Roman Yaremchuk aanbracht was fantastisch. Hij speelde tijdens deze break wel maar één interland en had iets meer rust maar het blijft enorm knap hoe hij die verre vluchten en tijdsverschillen verteert. Op zijn leeftijd wil hij gewoon zoveel mogelijk voetballen: hij voelt zich nooit moe. Zelfs op training blijft hij nog even na om nog wat ballen te trappen.”

“We hebben veel jonge talenten en ook eerder had ik al veel talenten onder mijn hoede. Maar Jonathan doet het natuurlijk fantastisch en hij heeft een prachtige toekomst voor zich. Toen ik hier kwam vond iedereen dat hij op de negen moest spelen maar we vonden een alternatieve positie waarbij hij meer tussen de linies de ruimte kan opereren en zowel scoort als assists aflevert. Het is niet evident dat zo’n jonge speler al zo compleet is als voetballer. Enkel zijn kopspel kan nog iets beter, daar mag hij nog even op oefenen. Maar van mij mag hij nog een poosje in Gent blijven (lacht).”