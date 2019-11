VIDEO. Gezin met grote tuin krijgt familie wilde herten op bezoek

Gent - National Geographic in Zwijnaarde! De prachtige tuin van de familie Reynaerts kreeg al enkele keren bezoek van wilde herten. Vrijdag kon papa Bruno de schuchtere dieren filmen.

De familie Reynaerts heeft een prachtige tuin van liefst 3.800 vierkante meter. Die staat vol mooie bomen. “Dat hebben we te danken aan de vorige eigenaars”, zegt Bruno Reynaerts. “Zij hebben verschillende soorten inheemse en uitheemse naald- en loofbomen geplant. Het staat hier ook vol struikgewas, waaronder prachtige rododendrons.”

Al die natuur is niet alleen mooi om naar te kijken en in te spelen, het trekt ook dieren aan. Zoals een familie wilde herten. Reynaerts kon ze vrijdag filmen. “Vorig jaar rond dezelfde periode hebben we ook al herten gezien, maar dan voor onze deur en op straat”, zegt Reynaerts. “Eerst een vrouwtje en kort daarna een vrouwtje met twee al iets grotere kalfjes.”

Op het eerste filmpje is een jong mannelijk hert te zien. Op de video van vandaag waarschijnlijk drie vrouwtjes. “Vanochtend verlieten ze de tuin via een gat in de haag aan de straatkant. Ik denk dat het wilde dieren zijn, want het Parkbos is dichtbij en daar zitten er zeker”, zegt Reynaerts. “Er is ook een hertenkwekerij in Sint-Martens-Latem er bestaat ook een kans dat ze daar zijn ontsnapt.”