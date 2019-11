Valse chauffeur aan de haal met twintig ton Milkachocolade die voor Belgische winkels bestemd was

De Oostenrijkse politie is een onderzoek gestart naar een ladingdiefstal van 20 ton chocolade. De Milkachocolade was bestemd voor ons land maar is hier nooit aangekomen.

Oostenrijkse speurders proberen een kleine twintig ton Milkachocolade, goed voor zo’n 50.000 euro, terug te vinden. De chocolade werd gestolen toen ze op weg was naar België, meldt de politie vrijdag in een persbericht.

De vrachtwagen van het transportbedrijf dat de verse lading op 15 november vanuit de Milkafabriek in Bludenz zou vervoeren, werd voorzien van een gestolen nummerplaat, verklaart politiewoordvoerder Stefan Eder van Tirol.

Het bedrijf besliste de levering uit te besteden aan een Hongaars bedrijf, dat de opdracht op zijn beurt aan een Tsjechische onderaannemer gunde. Daarop heeft een onbekende die beweerde de Tsjechische chauffeur te zijn, zich aangemeld bij het Hongaars transportbedrijf, en kon hij de lading in Oostenrijk ophalen. Met alle nodige papieren.

Omdat het bedrijf vaak met buitenlandse chauffeurs en transportbedrijven werkt, had niemand argwaan.

De chauffeur heeft in de Milkafabriek in Bludenz valse papieren getoond en de chocolade ingeladen. De chocolade, die nooit op zijn bestemming is aangekomen, blijft net zoals de vrachtwagen tot op de dag van vandaag onvindbaar.

De diefstal van zulke grote hoeveelheden chocolade is zeldzaam, zegt de politie. Het gaat om een enorm volume terwijl de waarde relatief beperkt is.