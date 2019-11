Ouders weigeren naar huwelijk tussen twee vrouwen te komen, maar talkshowhost Ellen DeGeneres zorgt voor een verrassing

Een lesbisch koppel uit Philadelphia kreeg tijdens de populaire Amerikaanse talkshow ‘Ellen’ de kans een tweede keer hun huwelijksaanzoek te doen. Deze keer wél met de ouders en de familie.

Omdat de ouders tegen het huwelijk waren, nodigden Kate Austin en Sarah Sulsenti dan maar de bekende Amerikaanse tv-presentatrice Ellen DeGeneres en haar vriendin Chrissy Teigen uit op hun verloving in Parijs.

DeGeneres postte die vraag op twitter en kreeg meer dan een half miljoen likes.

Daarop nodigde DeGeneres de twee dames uit in haar show. Groot was hun verbazing toen plots uit het publiek in de studio het ene na het andere familielid naar voor kwam. Het koppel kon zo in het aanschijn van de familie elkaar nogmaals ten huwelijk vragen.