Neymar heeft zijn comeback bij PSG nog niet gemaakt of hij ligt al onder vuur: “Wat kan ik doen? Ik ben zijn vader of de politie niet”

PSG krijgt vrijdagavond op de 14de speeldag in de Ligue 1 Lille over de vloer. Meer dan waarschijnlijk de wedstrijd waarin Neymar zijn wederoptreden maakt.

De Braziliaanse vedette van de Franse topclubs stond iets meer dan een maand aan de kant met een kwetsuur aan de achillespees. Door de blessure miste hij onder meer de twee Champions League-duels tegen Club Brugge. Dinsdag volgt op het kampioenenbal de clash met Real Madrid.

“Neymar heeft de voorbije twee weken goed getraind. We moeten wel nog beslissen of hij begint of dat hij invalt”, aldus trainer Thomas Tüchel, die de zieke Kylian Mbappé opnam in zijn selectie maar wel onder andere Ander Herrera en Marco Verratti moet missen tegen de nummer vijf uit de stand.

Het stak de Duitser wel serieus tegen dat zijn Braziliaanse superster afgelopen dinsdag nog afzakte naar de Davis Cup in Madrid, waar hij als ‘special guest’ was uitgenodigd door Barcelona-speler/organisator Gerard Piqué.

“Wat kan ik doen? Ik ben zijn vader niet en ik ben ook niet de politie, ik ben zijn trainer. Vind ik het als trainer leuk dat hij op het vliegtuig stapte? Nee, totaal niet, dat lijkt me duidelijk. Maar is het reden om boos te worden? Nee, daar is het niet het moment voor. Neymar is de afgelopen twee weken heel professioneel geweest. Hij heeft meer gedaan dan anderen”, aldus Tüchel, die verder niet wilde zeggen wat hij met zijn aanvallende weelde gaat doen.

“Als we 4-3-3 spelen, speelt Neymar op links of als nummer 9. Maar we hebben ook al een keer 4-2-3-1 gespeeld. Dat is ook mogelijk met hem”, klonk het.