Verdacht overlijden in Temse blijkt nu toch ongeval

Temse - In het onderzoek naar de dood van de 39-jarige Pool Jakub M. uit Temse vorige week laat het parket van Oost-Vlaanderen weten dat het nu toch om een accidenteel overlijden gaat. Eerder was een onderzoeksrechter gevorderd omdat er verdachte elementen gevonden waren.

“Naar aanleiding van het overlijden van een 39-jarige man in de Grote Dweersstraat in Temse, in de ochtend van vrijdag 15 november 2019, heeft het parket Oost-Vlaanderen een onderzoeksrechter gevorderd. Een wetsarts en een voertuigdeskundige werden aangesteld. Uit de resultaten van het gevoerde onderzoek blijkt het om een accidenteel overlijden te gaan. Er zijn geen aanwijzingen van criminele tussenkomst van derden”, zegt Sarah Demeyer, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen.

(Lees verder onder de video)

Video: TV Oost

Daarmee komt een einde aan het gespeculeer over de dood van de Poolse havenchauffeur.

De man werd vorige week vrijdagochtend dood aangetroffen achter het stuur van zijn zwarte BMW 5. Daarmee was hij in een voortuintje beland aan het einde van de Grote Dweersstraat, de straat waar hij zelf woonde.

Aanvankelijk werd gedacht dat het om een natuurlijk overlijden ging, maar na een autopsie diezelfde avond bleek dat niet meer het geval te zijn. Het huis van de Pool werd onmiddellijk doorzocht en verzegeld, zijn auto waarmee hij was gebotst werd midden de nacht in beslag genomen en heel het onderzoek werd in handen genomen door de gerechtelijke politie.

Zware schade

Opmerkelijk aan heel de zaak is de zware schade die er aan het linkerachterwiel van zijn BMW werd vastgesteld. En dat ondanks de beperkte impact, die je van een aanrijding in een voortuin zou verwachten. Het volledige wiel bleek met een enorme kracht in de wagen zelf geslagen te zijn. De carrosserie zelf vertoonde amper schade terwijl het interieur en de binnenbekleding ter hoogte van het achterwiel bijna volledig verdwenen was. “Het lijkt wel alsof het wiel ontploft is”, viel te horen in garagistenkringen. “Zelfs in de Formule 1 is zo’n kracht ongezien.”

Onderzoek heeft nu uitgewezen dat het om een ongeval ging. Het dossier is afgesloten. Het huis van Jakub B. waar hij samen met zijn hoogzwangere vrouw en tweejarig dochtertje woonde is niet meer verzegeld.