Zo klinkt Donald Trump als punkrocker: “I want nothing! I want nothing!”

Donald Trump gaf woensdag een haastige persconferentie over de impeachmentprocedure die momenteel tegen hem loopt. De president stond op het punt te vertrekken, maar had enkele haastige zinnen over EU-ambassadeur Sondland - die een vernietigende verklaring tegen Trump aflegde - op een kladbriefje gekrabbeld. Dat ontsnapte niet aan de aandacht van enkele twitteraars, die vonden dat het kattebelletje leek op het refrein van een nummer van de ‘Ramones’. Het duurde dan ook niet lang voor iemand van Trump de leadzanger maakte.