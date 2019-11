Het restaurant Berkenhof in Pittem moest vrijdag noodgedwongen de deuren sluiten. Een tractor boorde zich in de gevel van het gebouw nadat de bestuurder moest uitwijken. De schade is groot, maar de uitbaters willen dit weekend opnieuw open gaan.

“We hoorden een harde klap. Ik was enorm onder de indruk toen we gingen kijken. De schade is zeer groot.” Aan het woord is Els Callewaert, die samen met haar man Lawrence Fontaine al twintig ...