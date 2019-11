President Trump zegt dat hij proces wil

Na het getuigenis van negen mensen in het lopende impeachmentonderzoek tegen Donald Trump heeft de Amerikaanse president gezegd dat hij een proces wil. Hij leek ervan overtuigd dat hij daarbij van alle blaam gezuiverd zou worden.

“Ik denk dat het erg moeilijk voor hen is om een impeachmentprocedure tegen je te voeren als ze absoluut niets in handen hebben”, zei Trump vrijdag in een telefonisch interview met Fox News. “Ik wil een proces”, zei hij plots, maar hij wou er niet verder op ingaan toen hem daarover vragen gesteld werden.

De president spendeerde een groot deel van het interview, dat bijna een uur duurde, aan het uithalen naar verscheidene kroongetuigen in het impeachmentonderzoek. Over andere getuigen zei hij dat hij ze niet kende, zelfs Gordon Sondland, die 1 miljoen dollar schonk voor de politieke campagne van Trump en dan ambassadeur bij de Europese Unie werd. Trump noemde Adam Schiff, de Democratische leider van het impeachmentonderzoek, “corrupt”, “onbetrouwbaar” en een “halvegare”. Hij verdedigde zijn persoonlijke advocaat Rudy Giuliani.

In hetzelfde interview zei Trump dat hij vasthoudt aan zijn vicepresident Mike Pence voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. “Hij is mijn vriend”, aldus Trump, die ook zei dat Nikki Haley “betrokken” zou worden, zijn vroegere ambassadeur bij de Verenigde Naties.

Geruchten deden de ronde dat Trump Pence wou vervangen door Haley. De geruchten hielden aan lang nadat Trump en Pence hun gezamenlijke kandidatuur voor de presidentsverkiezingen van 2020 formeel bekendgemaakt hadden.

