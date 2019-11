Experts analyseren het seksadvies van trainer aan Lukaku en ploegmaats: “Niet bovenop? Ik zou niet gehoorzamen”

“Sorry schatje, maar van de coach mag ik niet bovenop.” Als de spelers van Inter Milaan het advies van hun trainer Antonio Conté volgen, zullen zij hun partners in bed geregeld moeten ontgoochelen. Want de coach wil liever niet dat Romelu Lukaku en co. zich té moe maken. “Hou het kort, ga op uw rug liggen, en doe het enkel met uw vrouw”, liet hij optekenen in L’Equipe. “Ik zou niet gehoorzamen”, zeggen experts.