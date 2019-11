Geldkoerier sluit deur van bestelwagen niet goed: doos van 200.000 tot 235.000 euro kwijt

Een geldkoerier die de deur van zijn wagen niet goed had afgesloten heeft vorige week een doos met daarin bijna 9 kilogram goudlegering verloren. De waarde wordt geschat tussen de 200.000 en 235.000 euro. Voor de heerlijke vinder ligt er een beloning klaar van 25.000 euro.

Een waardetransport heeft in de ochtend van 15 november een doos van kunststof opgehaald met daarin bijna 9 kilo goudlegering. De eigenaar voor wie de levering bestemd was, keert nu een vindersloon van 25.000 euro uit.

Het edelmetaal is uit een bestelbus gevallen op de Weg der Verenigde Naties in Utrecht (Nederland), hoogstwaarschijnlijk ter hoogte van de Sowetobrug.

De bestuurder van het transport haalde het voorwerp die ochtend op bij de Koninklijke Nederlandse Munt en kwam er op de oprit van de A2 richting Den Bosch achter dat hij de zijdeur niet goed had afgesloten. Helaas voor de chauffeur en eigenaar was het al te laat, want het doosje van 30 bij 20 centimeter was toen al uit de auto gevallen. Een zoektocht langs het traject dat hij al afgelegd had, leverde niets op.

De waarde wordt tussen de 200.000 en 235.000 euro geschat, maar is volgens de eigenaar onverkoopbaar voor wie het zou gevonden hebben. ,

Bij de plaatselijke juwelier kun je het niet kwijt en groothandels over gans Nederland zijn ingelicht.

De gelukkige vinder kan het doosje maar beter naar de politie brengen. Zo maakt hij aanspraak op een vindersloon van 25.000 euro, zo staat in een advertentie die in verschillende Nederlandse kranten is verschenen.