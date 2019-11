Verenigde Naties zet samenwerking met lokale Caritas stop na aanklachten tegen Vlaamse pater

Na de nieuwe aanklachten tegen de Vlaamse pater Luk D. (50) stopt de Verenigde Naties tijdelijk haar samenwerking met de afdeling van de noodhulporganisatie Caritas in het Centraal-Afrikaanse Republiek. Dat meldt de Amerikaanse zender CNN.

De beslissing van de VN komt er nadat er enkele dagen geleden nieuwe aanklachten tegen de Vlaamse pater Luk D. opdoken. Hij werd in 2012 in ons land al veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van achttien maanden voor het seksueel misbruiken van twee minderjarigen in een Gents internaat. Na de feiten verhuisde hij naar de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR) waar hij een hoge functie binnen Caritas bekleedde. In Afrika zou hij nu opnieuw slachtoffers gemaakt hebben. Dat terwijl hij eigenlijk van de rechtbank niet in contact mag komen met minderjarigen.

“Het Humanitarian Country Team is zich bewust van de zware beschuldigingen van misbruik van minderjarigen door de voormalige Caritas directeur in de Centraal-Afrikaanse Republiek”, schrijft de VN in een statement. “We hebben een zerotolerantie policy over de seksuele uitbuiten en misbruik van ons eigen personeel en onze partners.” De VN reageert niet op de aanklachten zolang het onderzoek loopt, maar zet wel de samenwerking tijdelijk stop.

