Taxirit verandert in nachtmerrie wanneer kleuter plots uit auto wordt geslingerd

De dashcam van een Britse man legde donderdag een schokkend tafereel vast, dat op een haar na dramatisch afliep. Kris McGrory (38) was net zijn kinderen gaan ophalen van school, toen hij plots hard in de remmen moest omdat er een kleuter midden op straat lag. “De taxi beschreef een bocht”, aldus McGrory die achter het voertuig reed. “De deur zwaaide open en een fractie van een seconde later viel er een kind uit.” Volgens de vader van vier raakte de kleuter niet gewond. Ook een opmerkelijke verkeerssituatie gefilmd met een dashcam? Stuur de beelden naar verkeer@nieuwsblad.be.