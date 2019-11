Plots is account van populairste Belgische TikTokker geblokkeerd: “Heb de hele nacht niet geslapen”

Stien Edlund, Vlaanderens bekendste TikTokster is momenteel haar account op het sociale netwerk kwijt. “TikTok heeft me geband en ik weet niet waarom. Ik heb de hele nacht niet geslapen”

TikTok is een sociaal netwerk dat erg populair is bij jongeren. Ze posten er allerlei creatieve filmpjes , bijvoorbeeld waarop ze meezingen met bekende liedjes. Stien Edlund is de populairste Belgische tiener op de app met meer dan 2,6 miljoen volgers. Maar die raakte ze donderdagavond plots kwijt. “Mijn papa belde me plots met de vraag: ‘Wat is er met jouw account?’ Ik opende de app en zag dat ik niet ingelogd was en ik kon ook niet meer inloggen”, vertelt ze. “Ik dacht dat ik gehackt was, maar blijkbaar is mijn account geblokkeerd omdat ik de communityrichtlijnen overtreden zou hebben.”

“We weten totaal niet wat ik misdaan zou hebben: het is één groot raadsel voor ons. Mijn management probeert het nu op te lossen, maar het is niet makkelijk om contact op te nemen met TikTok. Ik heb heel veel stress”, vertelt ze. “Ik heb er de hele nacht niet van geslapen.”

“Voor alle duidelijkheid: ik heb géén nieuw account. Er zijn nu al veel nieuwe gemaakt, maar ik bén het niet. Ik vind het ook niet leuk dat sommigen van deze situatie gebruikmaken.”

Niet enkel Stien raakte haar account kwijt, ook Nour and Fatma zijn geband. Stien werd bekend toen de app nog musical.ly heette. Intussen presenteert ze ook programma’s op VTM en heeft ze deals met Warner Music, ZEB en Dreamland.

