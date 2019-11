Brusselse van Extinction Rebellion in hongerstaking voor het klimaat

Brussel - De Brusselse Lyllou is vandaag voor de zesde dag in hongerstaking voor het klimaat. De activiste van Extinction Rebellion maakt deel uit van een wereldwijde groep van zo’n 300 andere hongerstakers van de actiegroep.

“Ik heb inmiddels al meegedaan aan veel andere vormen van verzet, maar die hadden een beperkt effect”, zegt Lyllou. “Ik weet dat deze actie de wereld niet van de ene dag op de andere zal veranderen, maar ze zal sommige mensen zeker wakkerschudden.”

De meeste actievoerders stoppen de hongerstaking na zeven dagen. “Iedereen beslist zelf. Het is niet de bedoeling om onze gezondheid op het spel te zetten, wel om een signaal de wereld in te sturen. We hoeven geen martelaar te zijn om de aandacht op het klimaat te vestigen.”