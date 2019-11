Gsm-dief slaat zwangere vrouw in de buik

Brussel - Een zwangere vrouw is vrijdagochtend het slachtoffer geworden van blinde agressie. Ze werd in metrostation Louise beroofd van haar gsm. Toen de vrouw zich probeerde te verweren, sloeg de dief haar in de buik.

De vrouw uit Ganshoren werd vrijdagochtend rond 10.15 u. in het metrostation Louise in Brussel bestolen van haar telefoon. Toen de dader wilde vluchten, probeerde de vrouw hem tegen te houden. Daarop gaf hij haar een slag in de buik.

Omstaanders probeerden de agressor nog tegen te houden maar hij kon toch vluchten. De vrouw is voor controle naar het ziekenhuis gebracht maar met de baby zou gelukkig alles in orde zijn.

De politie zal nu op basis van beelden van bewakingscamera’s proberen om de dader op te sporen.

