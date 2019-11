Rik Devillé kritisch voor zwijgplicht personeel Don Bosco-school over pedofiele pater: “Mond gesnoerd in lessen”

Rik Devillé van de Werkgroep Mensenrechten in de Kerk is niet te spreken over een mail waarin de directeur van de Don Bosco-school van Sint-Pieters-Woluwe zijn personeelsleden verbiedt publieke uitspraken te doen over de pedofiele pater Luk D.. Die werd onlangs door CNN andermaal in opspraak gebracht met nieuwe feiten in de Centraal-Afrikaanse Republiek.

Verwijzend naar de recente berichtgeving “omtrent de voormalige coördinator van het deeltijds onderwijs” stelt de schooldirecteur in de mail aan het personeel “te verwachten dat er hieromtrent door niemand publieke uitspraken gebeuren”. “De directie zal dit ook niet doen en aligneert zich hiermee op de afspraken die hieromtrent gemaakt zijn binnen de provincie van de salesianen van Don Bosco”.

Devillé bestempelt de handelswijze als een aantasting van de ‘freedom of speech’, terwijl dit in een geval als dit meer dan ooit moet kunnen. “Heel wat personeelsleden voelen zich op die wijze verplicht te zwijgen over het aangedane leed aan kinderen, terwijl Don Bosco het net opnam voor de kinderen en niet hun agressors”, aldus Devillé die zich bestempelt als spreekbuis voor mensen die bij hem hun beklag kwamen doen “dat ze de mond gesnoerd worden in hun pedagogische opdrachten”.

Het is onduidelijk of ook andere scholen dan de Don Bosco van Sint-Pieters-Woluwe dergelijke zwijgplicht hebben opgelegd aan hun personeel. Volgens de personen die Devillé informeerden over de brief is dat wel degelijk het geval, maar zelf heeft hij hiervan geen bevestiging kunnen krijgen. Dat de betrokken schooldirecteur in zijn mail wijst ‘op gemaakte afspraken’ lijkt eveneens in die richting te wijzen. Bij de Salesianen was vrijdagavond niemand bereikbaar voor commentaar.

Nieuwe feiten

De Congregatie van Salesianen veroordeelde donderdag kindermisbruik zeer scherp. “Dit staat haaks op het ideaal van Don Bosco dat het welzijn en de integratie en ontplooiing van jonge mensen beoogt. We nemen dit dan ook zeer serieus en leven mee met de slachtoffers en familie.” Van zodra er nieuwe feiten aan het licht kwamen, heeft de congregatie de betrokkene onmiddellijk teruggeroepen uit het Afrikaanse land, uit zijn priestertaken geschorst en de Leuvense procureur geïnformeerd, luidt het.