Slaapliedjes zijn overal ter wereld slaapverwekkend

Muziek is nog universeler dan we dachten. Een Bulgaars slaapliedje is ook voor Chinezen slaapverwekkend, en Nigerianen kunnen recht in het hart getroffen worden door een Russisch liefdesliedje. Dat is de conclusie van een opmerkelijk onderzoek van muziekwetenschappers aan de universiteit van Harvard, dat gepubliceerd werd in het wetenschappelijke blad Science.