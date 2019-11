‘The godfather’ op de camping: jarenlang uit de klauwen van justitie, maar politie arresteert Nederlandse topcrimineel nu toch in woonwagenpark

Jarenlang bleef hij uit de klauwen van justitie, maar nu is de ‘godfather’ van de Nederlandse drugshandel opgepakt, samen met verschillende van zijn bendeleden. Opmerkelijk: het gaat bijna uitsluitend om woonwagenbewoners. “Woonwagenkampen zijn een crimineel walhalla geworden in Nederland”, zeggen specialisten. “Het is alsof een goede gangster tegenwoordig in een caravan moet wonen, anders telt ie niet mee.”