Berlusconi in het ziekenhuis na val op congres

De voormalige Italiaanse premier Silvio Berlusconi (83) werd naar het ziekenhuis gebracht nadat hij was gevallen op een congres van conservatieve politici in Kroatië. Dat melden Italiaanse media vrijdag.

Het ongeval gebeurde donderdag aan het einde van het congres van de Europese Volkspartij (EPP) in de Kroatische hoofdstad Zagreb. Volgens de Italiaanse media zal de 83-jarige voormalige politicus enkele dagen moeten verblijven in een ziekenhuis in Milaan voor medische controle.

Bronnen binnen Berlusconi’s partij Forza Italia sluiten ernstige verwondingen uit. Hij zou alvast geen botten hebben gebroken.

Berlusconi is een mediatycoon en was tot driemaal toe Italiaans premier. Zijn politieke carrière raakte in het slop na beschuldigingen van corruptie en seksschandalen. De voormalige premier heeft overigens al langer te kampen met gezondheidsproblemen. Dit jaar moest hij tweemaal geopereerd worden.

