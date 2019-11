Tipgever Julie Van Espen voor rechter na homejacking

Haacht -

De man die de politie eerder dit jaar op het spoor zette van Steve Bakelmans, de moordenaar van Julie Van Espen, zat vrijdag zelf in het beklaagdenbankje. Samen met vijf andere mannen moest Anouar A. zich in de Leuvense strafrechtbank verantwoorden voor zijn betrokkenheid bij een homejacking in Haacht.