Borussia Dortmund vermijdt blamage tegen rode lantaarn met straffe comeback: Axel Witsel scoort

Borussia Dortmund heeft zich in eigen huis bijna laten verrassen door rode lantaarn Paderborn (3-3). De uitploeg werkte efficiënt af en stond na 43 minuten 0-3 voor. In het slot zette BVB de scheve situatie nog (bijna) recht, met dank aan onder andere Axel Witsel.

Streli Mamba (5. en 37.) en Gerrit Holtmann (43.) kregen de fans van Dortmund muisstil voor de rust.

Lucien Favre zag zich genoodzaakt om in te grijpen bij de rust en gebruikte meteen al zijn wissels op. Thorgan Hazard en Achraf Hakimi mochten opdraven, nadat eerder al Julian Brandt gebracht werd voor de geblesseerde Paco Alcacer. Hakimi toonde meteen zijn waarde en assisteerde Jadon Sancho voor de 1-3 (47.).

Een tweede aansluitingstreffer bleef lang uit, tot Axel Witsel een voorzet van Mats Hummels kon binnen knikken in de 84e minuut. Het bleek niet te laat voor Dortmund, want in de 93e minuut kon Marco Reus alsnog de nederlaag vermijden.

