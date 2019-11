Nederlander Marco Van Ginkel staat na bijna anderhalf jaar blessureleed terug op het veld bij Chelsea

De Nederlander Marco van Ginkel staat weer op het trainingsveld. De 26-jarige Chelsea-middenvelder liet op zijn Instagrampagina weten dat hij “na meer dan een jaar eindelijk weer op het veld staat”. Van Ginkel speelde op 6 mei 2018 met PSV tegen FC Groningen zijn laatste wedstrijd. In juli 2018 ging hij opnieuw onder het mes. De Nederlander liep in zijn carrière al diverse zware knieblessures op.

“Voor de meeste spelers is het normaal om buiten te trainen maar ik had enkele terugslagen tijdens mijn revalidatie en dat was heel frustrerend. Ik werk iedere dag hard. Ik ben er nog niet, maar het komt dichterbij”, zei hij over zijn rentree.

De middenvelder staat sinds 2013 onder contract bij Chelsea, maar werd in de daaropvolgende jaren verhuurd aan AC Milan, Stoke City en PSV. De achtvoudig Nederlands international heeft in Londen nog een contract tot het einde van het seizoen.