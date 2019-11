Slechte generale repetitie voor Galatasaray in aanloop naar Europees duel met Club Brugge

Galatasaray, dat dinsdag Club Brugge ontvangt in een cruciaal duel in de groepsfase van de Champions League, heeft vrijdagavond de topper in de Turkse Süper Lig met 0-1 verloren van Basaksehir. Invaller Gulbrandsen zorgde in de slotfase voor het enige doelpunt van de avond.

Het team van coach Fatih Terim kampt met een volle ziekenboeg. Zo misten onder meer aanvallers Radamel Falcao en Florin Andone, verdediger Christian Luyindama (ex-Standard) en doelman Fernando Muslera het duel met Basaksehir. Ryan Donk (ex-Club Brugge) stond wel in de basis.

Galatasaray laat door de nederlaag de kans liggen alleen op kop te komen in Turkije. Het telt 19 punten. Basaksehir greep die mogelijkheid wel. Het team van (gewezen) vedetten als Robinho, Gaël Clichy en Arda Türan telt 22 punten, maar kan later dit weekend nog bijgebeend worden door Sivasspor (21 ptn), Fenerbahçe (20 ptn), Trabzonspor (19 ptn) en Alanyaspor (19 ptn).

In de Champions League is Galatasaray hekkensluiter in groep A met één punt, behaald op de eerste speeldag in Brugge. PSG leidt de poule met het maximum van twaalf punten, voor Real Madrid (7 ptn) en Club Brugge (2 ptn).