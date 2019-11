Spelers van Oostende mogen niet spreken met schrijvende pers

Op bevel van het Oostendse bestuur mochten de spelers van KV Oostende niet praten met Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws. Een aantal recente analyses vielen blijkbaar niet in goede aarde. Omdat de Oostendse perschef momenteel in het buitenland verblijft, bracht een vriendelijke Michiel Jonckheere de boodschap. De middenvelder verontschuldigde zich uitgebreid.

Voor de camera’s van Play Sports reageerde Jonckheere wel. ”De nederlaag is geen schande. De eerste 20 minuten zaten we zelfs goed in de wedstrijd en konden we af en toe tegenprikken. De organisatie was oké en dat Club het balbezit had was normaal. Maar de rode kaart (van Ronald Vargas, nvdr.) veranderde veel. Vanaf dan werd het zo goed als onmogelijk voor ons. Ik had het zelf niet gezien, maar tijdens de rust werd duidelijk dat de uitsluiting terecht was. Jammer, want ik vond dat Ronald niet slecht in de wedstrijd zat. Of ik het hem kwalijk neem? Nee. Hij had ook al een tijdje niet meer gespeeld en wilde zich waarschijnlijk laten gelden, je weet hoe dat gaat. Hij had niet de intentie om zo door te gaan. Dat de fans hem op de korrel namen, motiveerde hem misschien wel.”