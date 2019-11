Nu ook bedrijfje van Britse prins Andrew geband uit Buckingham Palace

Prince Andrew ziet nu ook z’n privéproject Pitch@Palace geweerd worden uit Buckingham Palace. Een nieuwe ingreep in een dramatische week voor de prins na zijn interview over de vermeende vriendschap met pedofiel Jeffrey Epstein.

Bedoeling van Pitch@Palace was om jonge ondernemers een businessidee te laten uitwerken met steun van het paleis. Maar nu de prins in opspraak is gekomen - een dramatisch interview waarin hij niet voldoende afstand nam van Jeffrey Epstein ontplofte vorige week - wordt ook dat project teruggeschroefd. Er werd al dagen over gespeculeerd, maar nu is de beslissing toch gevallen.

Andrew werd gespot in Windsor Park in het gezelschap van de koningin. Ze waren aan het paardrijden, het was de eerste keer dat ze samen gezien waren sinds de prins zijn publieke functies moest neerleggen.