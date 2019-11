CLUBNIEUWS. Vercauteren en Vanderhaeghe botsten vroeger bij Anderlecht, Genk zonder Ndongala naar Moeskroen

Anderlecht-Kortrijk: dat is ook Frank Vercauteren tegen Yves Vanderhaeghe. De meester tegen de leerling. Al botste het bij RSCA vroeger wel tussen die twee.

Toen Aimé Anthuenis nog hoofdcoach was van Anderlecht en Vercauteren zijn assistent, stapte Yves Vanderhaeghe eens boos weg. In een discussie met Vercauteren was hij het niet eens met de taakverdeling op het middenveld. En toen Vercauteren in het seizoen 2006-2007 hoofdcoach was van RSCA, was Vanderhaeghe al 35 jaar. Hij belandde op de bank en in januari trok de middenvelder naar Roeselare. “Vercauteren deelde me botweg mee dat ik niet meer zou spelen”, zei Vanderhaeghe toen. “Zijn uitleg was vaag en het had geen zin om te discussiëren. Ik was op voorhand verloren en mijn ploegmaats geloofden hun oren niet. Vercauteren grijnst als hij het nu hoort. “Ik weet nog wat Yves toen tegen me zei. Het was niet juist, maar hij zei wel eerlijk zijn gedacht. Daarom verwijt ik het Vanderhaeghe ook niet. Zijn ontgoocheling was normaal. Hij zal ook wel wat opgestoken hebben van mij, net zoals ik zaken geleerd heb van hem. Voor hem is het sowieso speciaal om tegen Anderlecht te spelen.”

GENK. Ndongala geblesseerd

Dieumerci Ndongala bleef donderdag binnen met een lichte blessure en valt uit de boot voor de trip naar Moeskroen, net als Piotrowski, Nygren, Screciu, Adewoye en Limbombe, die net als Vandevoordt met de beloften speelde. Het is gissen naar zowel de veldbezetting als de opstelling van de nieuwe coach Hannes Wolf, ook al omdat tal van spelers amper trainde door interlandverplichtingen.

EUPEN. Uitverkochte Kehrweg

Standard hervat de competitie met een uitwedstrijd bij Eupen. Verwacht wordt dat het stadion aan de Kehrweg nagenoeg uitverkocht zal zijn. Een zeldzaamheid. “Het is voor hen een speciale match”, weet trainer Preud’homme. “Bij Eupen zie je doorgaans behoorlijk lege tribunes. Dat zie je bij Kortrijk ook, maar als ik er met Brugge speelde, was het altijd volle bak. Voor Eupen-Standard geldt hetzelfde. Gezien de afstand is het een soort van match van het jaar voor hen.”