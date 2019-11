Makarenko zoekt ploeg (om het EK te halen)

CLUBNIEUWS. Vercauteren en Vanderhaeghe botsten vroeger bij Anderlecht, Genk zonder Ndongala naar Moeskroen

Vincent Kompany, Nacer Chadli, Yari Verschaeren, Elias Cobbaut, Hendrik Van Crombrugge...Het zijn allemaal Anderlecht-spelers die volgende zomer hopen om deel te nemen aan het EK 2020. Voeg daar ook maar Isaac Kiese-Thelin met Zweden en Yevheni Makarenko met Oekraïne aan toe. Al moeten die jongens dan in januari wel verkocht of verhuurd worden, want bij RSCA komen ze niet meer aan de bak.

Makarenko was tot vorig jaar nochtans een Oekraïens international. Hij speelde toen nog 82 minuten mee in de vriendschappelijke interland tegen Turkije (0-0) en de troepen van bondscoach Andrij Shevchenko zijn niet te onderschatten. Ze gaan als groepswinnaar naar het EK omdat ze in de kwalificaties onder meer Portugal en Servië afhielden.

Makarenko droomt van het Europees kampioenschap, maar eigenlijk heeft de middenvelder zich nooit 100 procent kunnen tonen bij Anderlecht. Toen hij in de zomer van 2018 van Kortrijk naar Brussel verhuisde voor 1,2 miljoen euro had de speler al last van zijn hiel. Maar bij paars-wit voetbalde hij met pijnstillers en in het seizoensbegin liep dat goed. Ondanks de concurrentie van Kums en Kayembe deed hij mee in twintig wedstrijden – vaak als basisspeler – en werd hij opgeroepen als international.

Alleen kon Makarenko het goeie niveau niet aanhouden en was de pijn na verloop van tijd niet meer te harden. Zijn laatste officiële wedstrijd was op 2 december 2018 op RC Genk (0-1) en daarna moest de middenvelder maanden rust inlassen. Tijdens Play-off 1 wilde hij zijn rentree maken tegen Club Brugge, maar toen koos Karim Belhocine voor Kayembe.

Houterige klaas

Bovendien raakte Makarenko maar moeilijk verlost van dat chronische hielprobleem. Door een wrijving tussen het bot en de achillespees ontstonden er telkens ontstekingen en in mei liet de speler zich dan toch opereren in Antwerpen door dokter Geert Declercq. Opnieuw stond hij maanden aan de kant. Veel supporters wisten niet eens wat er scheelde.

Maar sinds een drietal weken staat de Oekraïner weer op het trainingsveld. De pijn is weg en hij probeert ritme op te doen. Dat lukte in de oefenwedstrijden tegen Union en Oostende, hoewel hij daar ook werd uitgespeeld als centrale verdediger. Makarenko voelt zich stilaan klaar voor een comeback, maar de vraag is of hij nog toekomst heeft bij RSCA.

Veel fans beschouwen hem als een houterige klaas en een compleet mislukte transfer. Ook tegen Kortrijk zondag haalt hij de selectie in principe niet. Daarom staat Yevheni Makarenko open voor oplossingen. Een verkoop of een verhuur in januari. Hij ligt in het Astridpark nog vast tot 2022, maar wie weet wil pakweg Kortrijk hem wel een half jaar lenen om hem te herlanceren richting EK 2020.