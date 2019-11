Nog steeds wachten op Kompany

Frank Vercauteren is ondertussen zes wedstrijden hoofdtrainer bij Anderlecht. Daarin haalde paars-wit 14 op 18, maar de coach kon nog altijd geen beroep doen op Kompany. Dit seizoen stond de speler-manager nog maar 462 luttele minuten op het veld. Zijn laatste officiële match dateert al van 25 september tegen Beerschot in de beker, toen hij na 25 minuten herviel in zijn hamstringblessure. Daarvoor had hij ook al drie weken aan de kant gestaan.

Is er ondertussen licht aan het einde van de tunnel? “Kompany trainde de afgelopen dagen individueel en boekt vooruitgang”, aldus Vercauteren. “Hij traint bevrijd, want zijn bewegingen zijn al minder gecontroleerd. Hout vasthouden dat Vincent zo verder evolueert. Vanaf nu doet hij ook de opwarming mee met de groep.”

Vercauteren wil Kompany pas weer integreren als hij voldoet aan een aantal parameters: voluit sprinten, draaien, trappen… Voordien risico’s nemen heeft geen zin. Maar wanneer Kompany weer 100 procent zal zijn, durft niemand te voorspellen. Misschien volgende week tegen KV Oostende? “Vincent kent zijn eigen lichaam het best en heeft ervaring met het beheren van blessures, maar zeker in het begin moeten we toch oppassen”, waarschuwt Vercauteren. “Hij is gretig, maar misschien moeten we hem ook wat afremmen. Het is een moeilijk evenwicht. Enerzijds moet je Kompany pushen naar zijn comeback, anderzijds mag je hem niet forceren.”

Nog niet gewonnen

De druk stijgt wel. Bondscoach Roberto Martinez liet enerzijds al uitschijnen dat Kompany met het oog op het EK zeker genoeg matchritme zal moeten hebben. Anderzijds won Anderlecht dit seizoen nog geen enkele wedstrijd met Vince The Prince 90 minuten op het terrein. Dat steekt wel. “Zijn kwaliteiten staan buiten kijf”, vervolgde Vercauteren. “Als ik hem zie trainen, zelfs individueel…Daar gaan we toch niet over discussiëren?”

Eens fit wordt Kompany dus weer de patron, maar waarover we wel kunnen discussiëren, zijn de interviews die hij gaf in de Engelse media. “Of de komst van Vercauteren mijn beslissing was? Tricky question. Het was een gezamenlijke beslissing, die nodig voor het groeiproces”, zei de speler-manager daarin. “Ach, ik lees geen Belgische kranten. Laat staan Engelse”, besloot Vercauteren. “Als iemand een interview wil geven, respecteer ik dat en dan zegt hij wat hij wil. Neen, ik praat daar niet over met Kompany. Er zijn genoeg andere dingen die we moeten bespreken.”