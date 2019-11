Lagarde roept overheden op om méér te investeren

De opvolgster van Mario Draghi aan het hoofd van de ECB, Christine Lagarde, heeft de Europese leiders opgeroepen om “meer te innoveren en te investeren” om zo de “economische en klimatologische uitdagingen” aan te kunnen. “Investeringen zijn een heel belangrijk antwoord op de uitdagingen van vandaag”, zo zei Lagarde. Want investeringen creëren niet alleen de “vraag van vandaag”, ze zorgen ook voor “het aanbod van morgen”.

Negatieve rente blijft nog even

Lagarde wees erop dat de binnenlandse consumptie nog altijd achterop hinkt in vergelijking met onze belangrijkste handelspartners en eigenlijk nooit opnieuw op het niveau van voor de crisis is geraakt: de jongste 10 jaar lag ze gemiddeld 2 procent lager dan in de 10 jaar daarvoor. En dat ondanks het lagerentebeleid van haar voorganger Mario Draghi. Maar Lagarde pareerde die kritiek: “De soepele beleidshouding van de ECB is een van de belangrijkste aanjagers van de binnenlandse vraag geweest en dat zal zo blijven.”

Lagarde is dus niet van plan om het geweer van schouder te veranderen: “Ik zal het huidige beleid verderzetten. Al blijven we de neveneffecten van dit beleid wel van dichtbij opvolgen.” Een van die ‘bijwerkingen’ is de negatieve rente, waardoor sparen niets meer opbrengt en die ook flink knabbelt aan de winsten van de banken. Maar, zo voegde Lagarde er in één adem aan toe: “Het is duidelijk dat het monetaire beleid zijn doelen sneller kan bereiken en met minder neveneffecten als daarnaast ook ander beleid de groei zou stimuleren. Europese lidstaten wier begroting daartoe in staat is, dienen meteen te investeren in infrastructuur, digitalisering en vergroening.” Versta: de ECB alleen zal het niet kunnen oplossen.

LEES OOK: Banken overwegen strafrente: moet jij straks betalen op je spaarboekje? “Dat kan niet anders”

Meer van hetzelfde

Wie gehoopt had dat de Française een nieuwe wind zou laten waaien binnen de ECB kwam dus bedrogen uit. Die hoop leefde nochtans, want in haar vorige functie als topvrouw van het Internationaal Monetair Fonds toonde Lagarde zich een vurige verdedigster van begrotingsdiscipline (vraag dat maar aan de Grieken). Haar huidige oproep aan het adres van de overheden om meer te innoveren en te investeren – versta: meer uit te geven – druist daar tegen in. Duitsland en Nederland, die van sluitende begrotingen altijd een erezaak hebben gemaakt, zullen het niet graag horen. Brussel en Parijs daarentegen ...