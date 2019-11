Antwerps stilleven ontneemt Britse studenten hun eetlust

De universiteit van het Britse Cambridge heeft een stilleven van de Antwerpse schilder Frans Snijders (1579-1657) uit de refter van de universiteit gehaald. Aanleiding waren klachten van studenten die veganist zijn, en die door het schilderij – waarop tal van geslachte dieren staan – niet langer in de refter konden eten. “Mensen die geen vlees eten, vonden het erg storend, sommigen zeiden zelfs weerzinwekkend”, aldus een woordvoerder van Fitzwilliam Museum, dat het schilderij aan Cambridge had uitgeleend.

Volgens Britse kunsthistorici is de discussie “een moderne incarnatie van de historische problemen rond voedselconsumptie en het milieu. Het is duidelijk dat we onze relatie met dieren en hoe we ze behandelen heroverwegen in deze geïndustrialiseerde wereld.” (wer)