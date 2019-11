Tien jaar geleden wilde niemand ze hebben, nu boomt de Belgische kerstboom: “Alles zit mee. Het is alle hens aan dek”

“Kan het kort? We zijn momenteel zeer druk in de weer.” Op de achtergrond klinken zagen en krakende bomen. Deze tijd van het jaar is veruit de drukste periode voor Belgische kerstboomkwekers. Er één te pakken krijgen is niet eenvoudig. “Ik ben al even bezig, sinds vijf uur vanochtend”, zegt Didier Ernould van Ardense Federatie van Boomkwerkers. Op amper zes weken tijd moeten dit jaar ruim 3,5 miljoen bomen gerooid, verpakt en verscheept worden. “Alles zit mee dit jaar. De zomer was goed, de buitentemperatuur voor de oogst zit mee, het heeft een beetje geregend, dat tikkeltje nachtvorst maakt dat ze gemakkelijker uit de grond komen. Ja ja, het wordt een topjaar.”

10 jaar geleden was dat aanstekelijke enthousiasme ver zoek. De Belgische kwekers waren toen goed voor amper 2,5 miljoen bomen en de Belg wou ze niet. “De kwekers zaten toen met de handen in het haar”, zegt Pieter Van Oost van AVBS, de beroepsvereniging voor de Vlaamse sierteelt en groenvoorziening. “Iedereen wou toen een Nordmann en die kwamen voornamelijk uit Denemarken. Belgische kwekers onderhielden hun bomen niet of amper. Sommige mensen vonden die licht verwilderde look wel iets hebben, maar de Deense bomen waren objectief gesteld gewoon mooier.”

Het was een wake-upcall. “Kwekers zijn toen in actie geschoten. De klassieke fijnspar (die zijn naalden verliest nvdr.) ging er grotendeels uit en werd vervangen door nieuwe soorten, waaronder de Nordmann. Bomen werden verder uit elkaar aangeplant, waardoor de onderkant van de boom meer licht kreeg en voller groeide. Onkruid werd nu regelmatig gewied en ook werden de bomen tijdens de groei bijgesnoeid, opdat ze allemaal een iconische vorm zouden hebben.”

De klassieke kerstboom, de fijnspar, is een relatief snel groeiende boom. “Op 7 jaar tijd heb je al een stevige fijnspar”, zegt Van Oost nog. “De Nordmann en andere soorten, zoals de fraserspar, met zijn zilverachtige schijn, of de nobilis, met een blauwige schijn op de naalden, groeien veel trager. Om die reden heeft het om en bij de 10 jaar geduurd eer de kwekers vandaag de vruchten plukken van hun harde werk.”

Dat harde werk wordt ook in de rest van Europa geapprecieerd. Het gros van Belgische bomen wordt naar de buurlanden geëxporteerd, maar consumenten houden van een lokaal product. “We merken dat de consument eigen kweek apprecieert”, zegt De Wouters nog, ”vooral jonge mensen gaan specifiek op zoek naar een lokaal product. Van de 700.000 bomen die we dit jaar gaan rooien, zijn er 150.000 bestemd voor de Belgische markt.”

De kwekers zijn blij dat de ‘echte’ kerstboom terug populairder wordt. “Het is een duurzame teelt”, zegt De Wouters nog. “Elke gekapte kerstboom wordt vervangen, de bomen putten de grond niet uit en er komen quasi geen pesticiden aan te pas. Een plastieke boom uit het verre Azië is eigenlijk maar decoratief plastiekafval.”