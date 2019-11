Onderzoek naar dood model Ivana Smit heropend

Het hooggerechtshof in Maleisië heeft het hoger beroep in de zaak rond het overlijden van het Belgisch-Nederlandse model Ivana Smit (18) gegrond verklaard. Dat bevestigt de advocaat van de familie, Sébas Diekstra. “Het onderzoek naar haar dood moet opnieuw gevoerd worden”, schrijft hij op Twitter. De Nederlandse ambassadeur in Maleisië bevestigt de beslissing.

Smit werd in december 2017 dood gevonden na een val van de twintigste verdieping van een flat in Kuala Lumpur. In haar bloed werden sporen gevonden van alcohol en drugs. Volgens de advocaat heeft de Maleisische rechter Collin Lawrence Sequerah geoordeeld dat haar dood het gevolg is van “handelingen van derden”. Het Amerikaanse echtpaar bij wie Ivana voor haar val verbleef, komt daardoor ook in het vizier als verdachten. “Dit is een stap richting vervolging”, zegt de advocaat.

In maart had de rechtbank in Kuala Lumpur nog geoordeeld dat de dood van Smit een ongeval was. Maar de familie was in hoger beroep gegaan tegen die beslissing. “Dit is voor de familie een heel belangrijke stap, ook al is de kans klein dat het Amerikaanse koppel in kwestie zal meewerken.” Zij houden al twee jaar vol dat het een ongeval was, na een wilde nacht.(phu)