Het seksadvies van Conte: Hou het kort, lig onderaan en doe het alleen met uw vrouw

Voetballers mogen dan wel fortuinen verdienen, tijdens hun carrière krijgen ze wel te maken met een enorme moeial: de trainer. Die zegt wat ze mogen eten, hoe vaak ze moeten trainen en wanneer ze moeten rusten. Maar in het geval van Romelu Lukaku en zijn ploegmaats bij Inter Milaan gaan die bemoeienissen wel erg ver. Hun coach, Antonio Conte, is een enorme controlefreak en mengt zich nu zelfs in het seksleven van de spelers. “Ik ben ook speler geweest”, zegt hij aan de Franse sportkrant L’Equipe. “Tijdens de competitie is het beter dat het seksuele contact van korte duur is. Je moet zo weinig mogelijk inspanningen leveren. Mijn speler ligt dus het best onderaan.”

Die andere toptrainer Pep Guardiola – momenteel aan de slag bij het Manchester City van Kevin De Bruyne – moeide zich ook al tussen de lakens van zijn spelers bij Barcelona. Zij mochten het niet na middernacht doen. Naar verluidt zou Lionel Messi sindsdien nooit nog een zware spierblessure gehad hebben. Ook over de keuze van bedpartners is Conte overigens erg duidelijk: “Een speler doet het bij voorkeur met zijn eigen vrouw, omdat hij dan niet gedwongen wordt een uitzonderlijke prestatie te leveren. De eigen vrouw is minder veeleisend.”

Makkelijk te verteren

“Ik weet niet wat voor seks Conte heeft, maar je moet weten dat een vrijpartij gemiddeld tot dertien minuten duurt”, zegt seksuoloog Wim Slabbinck. “Daar wordt een topsporter nu niet meteen moe van.” Ook inspanningsfysioloog Filip Speybroeck (AZ Delta Roeselare) denkt niet dat de inspanning slecht is voor de prestaties. “Cardiovasculair moet dat makkelijk te verteren zijn. En ook qua standjes denk ik niet dat sporters echt moeten opletten. Al moet je nu ook niet té exotisch doen en de hele Kamasutra uitproberen: een klein risico op een verrekking bestaat.”

Vooral hormonen kunnen een invloed hebben, zegt Speybroeck. “Stel dat je net voor de match van bil gaat, dan daalt het testosteronniveau wel, waardoor je iets minder agressief op het veld komt. Maar voorts is er weinig invloed. Ik zou met dat advies persoonlijk weinig rekening houden. Er zijn veel ergere dingen die sporters kunnen uitspoken: alcohol drinken, uitgaan, weinig slapen… Dat zal een veel sterkere invloed hebben.”

30 minuten

Eigenlijk heeft Conte het zelfs mis, want seks heeft net veel positieve effecten, zegt Slabbinck. “Het geeft een goed gevoel: het maakt endorfines vrij in de hersenen. Dat heeft een pijnstillend effect en zorgt ervoor dat je goed kunt slapen. Allemaal dingen die net goed zijn voor sporters. Het testosteronniveau zakt inderdaad bij seks tot 30 minuten voor de wedstrijd. Maar als je het de avond voordien doet, zal het net stijgen.”

En klopt het dan dat mannen meer hun best doen bij een andere vrouw? Dat de eigen partner minder veeleisend is? Naast seksistisch lijkt die uitspraak ook gewoon fout. “Daar is geen bewijs voor. Trainers willen vooral een stabiele omgeving voor hun spelers. Als er problemen zijn in hun relatie, bijvoorbeeld door overspel, kan dat mogelijk wel wegen op hun prestaties. Daar heeft Conte misschien een punt.”