Weer geld uit de muur bij Argenta

Argenta gaat ruim de helft van haar bankautomaten heropenen. Dat heeft de bank vrijdag bekendgemaakt. Argenta zag zich eind oktober verplicht al haar bankautomaten - 364 toestellen in zowat 460 kantoren - te sluiten. De bank nam de drastische beslissing na drie plofkraken in een maand tijd op Argenta-bankautomaten. “Na een uitgebreide risicoanalyse en in overleg met de kantoorhouders heeft Argenta intussen beslist om ruim de helft van die automaten opnieuw te activeren”, laat de bank weten. Ten laatste begin december zullen de automaten weer open zijn voor cashafhalingen en andere verrichtingen. De andere bankautomaten blijven nog voor onbepaalde duur gesloten. (krs, blg)