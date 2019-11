Elon Musk gooit zijn eigen ruiten in

’t Zal je maar overkomen: tijdens de wereldpremière van Tesla’s elektrische ‘cybertruck’, een soort van futuristische pick-up, zong Tesla-topman Elon Musk de lof van de praktisch onbreekbare ruiten. Helaas … Toen een van de ontwerpers onder aanmoediging van Musk een metalen bal tegen de ruit gooide, brak die.

“Oh my fucking god”, was de reactie van de verbouwereerde Musk, die erop wees dat het bij eerdere tests – “met moersleutels en zelfs een lavabo” – wel allemaal was gelukt.

Een pijnlijk moment, dat flinke gevolgen had voor het Tesla-aandeel. Dat tuimelde prompt 6,6 procent omlaag, waardoor bijna 4 miljard dollar aan beurswaarde in rook opging. Al kan dat natuurlijk ook liggen aan het nogal, euh … verrassende uiterlijk van de cybertruck, dat – volgens Musk – geïnspireerd is op de James Bond-film The spy who loved me. De cybertruck moet een kleine 40.000 dollar (ca. 36.000 euro) kosten, maar zal nog wel enkele jaren op zich laten wachten. Eerst die ruiten nog eens herbekijken ... (krs)