Gekker wordt het niet: Trump eist nu zelf een proces tegen zichzelf

De publieke hoorzittingen over de mogelijke afzetting van Donald Trump als president van de Verenigde Staten zaten er vrijdag op. Voor de regering-Trump breken nu spannende dagen aan, vermits het Huis van Afgevaardigden moet beslissen of er nu een volwaardig proces komt in de Amerikaanse Senaat.

Pas wanneer na het proces in de Senaat twee derde van de senatoren finaal voor een afzetting kiest, wordt de president uit zijn ambt ontheven. Dat is nog steeds hoogst twijfelachtig, vooral aangezien de Republikeinse partij van Trump een meerderheid heeft in die Senaat.

En dus toonde Trump zich allesbehalve zenuwachtig over wat hem staat te wachten. “Ik wil zélf een proces voor de Senaat”, zo beklemtoonde hij vrijdag aan de Amerikaanse nieuwszender Fox. Volgens Trump en ook de woordvoerder van het Witte Huis is dat de “enige plek waar hij een fair proces zal krijgen”. Trump doet de hele afzettingsprocedure al wekenlang af als een “heksenjacht van de Democraten”.

Tijdens hetzelfde interview dreigde hij er ook mee tal van hooggeplaatste Democraten op te roepen tijdens dat proces, gaande van de Democratische presidentskandidaat Joe Biden tot “ook de zogenaamde anonieme klokkenluider”, aldus nog Trump. Volgens hem is dat iemand uit de entourage van de Democratische partij, wat van het ganse proces een “politieke afrekening maakt”.

Trump vervolgde door de vloer aan te vegen met getuigen die de voorbije dagen belastende verklaringen tegen hem aflegden. Zo zei hij over de ontslagen Amerikaanse ambassadeur in Oekraïne dat het een “vreemd mens, allesbehalve een schatje” was, “die ook weigerde om mijn portret op te hangen in de ambassade”.

De Amerikaanse EU-ambassadeur Gordon Sondland – goed voor de meest belastende verklaringen tegen hem – verweet hij dan weer zich te hebben gemoeid met Oekraïne, “terwijl niemand hem dat had gevraagd. Onderzoek dat maar eens”. Een bizarre verklaring: een hele resem getuigen verklaarde al dat Sondland net dóór Trump op Oekraïne was gezet.

De relatie tussen Amerika en Oekraïne – nochtans belangrijk gelet op de spanningen met buur Rusland – zal vermoedelijk ook niet snel weer vlotjes lopen. Toen Trump door de Fox-journalisten werd gevraagd waarom hij de voormalige New Yorkse burgemeester met Oekraïne had laten onderhandelen, antwoordde hij dat Rudy Giuliani “een sterke misdaadbestrijder” was, en dat je zo iemand nodig hebt “wanneer je met een erg corrupt land onderhandelt”.

De opgestarte afzettingsprocedure onderzoekt of Trump Oekraïne zwaar onder druk zette om een gerechtelijk onderzoek op te starten tegen zijn Democratische tegenstrever Joe Biden en diens zoon Hunter, die lange tijd in Oekraïne aan de slag was. Op die manier zou Trump Bidens verkiezingscampagne hebben willen saboteren. Deed Oekraïne dat niet, zou Trump ermee gedreigd hebben de nieuwe Oekraïense president Zelenski niet te ontvangen op het Witte Huis en liep het land meer dan 300 miljoen euro aan Amerikaanse steun mis.