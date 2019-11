België twee keer naar Rusland op EK

De Rode Duivels weten weer wat meer over hun EK. In juni 2020 zullen ze twee groepswedstrijden in het Russische Sint-Petersburg moeten afwerken. Het gaat om de match tegen Rusland, als een van de twaalf gastlanden, en om de match tegen Wales of Finland – een van die twee landen zal tijdens de loting op 30 november nog in de poule van de Belgen terechtkomen. De match tegen Denemarken wordt in Kopenhagen afgewerkt.

De reden dat de Belgen twee keer naar Rusland moeten en maar één keer naar Denemarken, is omdat de Denen via een aparte loting het thuisvoordeel kregen voor hun match tegen de Russen. (dvd)