Vrouw na acht dagen zonder eten uit bad gered dankzij maaltijdleverancier

Een Britse zeventiger is uit haar bad gered toen ze gevonden werd door een maaltijdleverancier van Meals on wheels. De vrouw zat liefst acht dagen vast, zonder eten.

Een werknemer van Wilthsere Farm Foods stond voor de deur van het huis in Loughborough in Groot-Brittannië. Omdat hij de vrouw niet kon bereiken, ook niet op haar telefoon, en hij daar toch met een maaltijd stond, werd hij ongerust. Het bedrijf contacteerde daarop de politie die in het huis inbrak en de uitgehongerde vrouw terugvond. Verder was ze niet gewond. Ze vertelde de politie dat ze er al 8 dagen zat.

Vuurtje

“We konden haar telefonisch niet bereiken”, zegt Suzy Leeson, bedrijfsleidster van Wiltshere Farm Foods. “En dat is erg ongewoon. Eén van onze assistenten werd steeds ongeruster en belde haar elke dag op. Op het eind vroeg ze aan een chauffeur om er eens te gaan kijken. Die vond uiteindelijk een hele hoop post, en besloot de politie te bellen. De politie zei ons achteraf dat de vrouw het goed warm had met dank aan een elektrisch vuurtje.”

De vrouw maakt het relatief goed. “Ik kan me niet inbeelden hoe beangstigend het geweest moet zijn om daar vast te zitten, zonder dat je kan bewegen”, zegt Suzy. “Waren we niet gaan kijken, dan zat ze daar misschien nog.”