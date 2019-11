Kamer bekijkt voorstellen om vrouwenmoord op te nemen in de strafwet

Twee Kamerleden van DéFI, Sophie Rohonyi en François De Smet, hebben twee voorstellen ingediend om vrouwenmoord apart op te nemen in de strafwet. Dat schrijft Le Soir zaterdag.

De twee volksvertegenwoordigers van het links-liberale DéFI, het vroegere FDF, dienden de wetsvoorstellen daags voor een voorstel van de PS in. Ze hanteren de definitie voor vrouwenmoord die ook de Wereldgezondheidsorganisatie hanteert: elke moord op meisjes en vrouwen, enkel en alleen omdat ze vrouw zijn.

Volgens justitieminister Koen Geens (CD&V) heeft het geen meerwaarde om vrouwenmoord apart op te nemen in de strafwet. Hij wijst erop dat er bij moord al verzwarende omstandigheden aangehaald kunnen worden omwille van het geslacht of de kwetsbaarheid van het slachtoffer.

“Maar de strafwet formuleert al specifieke misdrijven, bijvoorbeeld oudermoord of kindermoord. We willen dus vrouwenmoord inschrijven in de strafwet, in navolging van de misdaden die voor de wetgever voldoende ernstig waren om als autonoom misdrijf opgenomen te worden in de strafwet”, stelt Sophie Rohonyi. Het gaat voor haar om een symbolische maatregel, die geen gevolgen heeft op de strafmaat: “De rol van de strafwet is om de maatschappij duidelijk te maken wat afkeurenswaardig is. Vinden we het kunnen dat jaarlijks 30 tot 40 vrouwen gedood worden omdat ze vrouw zijn?”

Ze pleit ook voor een globaal plan rond geweld tegen vrouwen. Die strijd moet een prioriteit zijn van de volgende federale regering.