Bezoeker brengt Hitlergroet in Fort van Breendonk, Vlaams Belang distantieert zich van extreemrechtse groepering: “Zelfde groepje idioten”

Willebroek - Gelijkekansencentrum Unia heeft een onderzoek geopend naar een bezoek van de extreemrechtse groepering ‘Right wing resistance’ aan het Fort van Breendonk. Daarbij voerde een van de leden een Hitlergroet uit, zo meldt VRT.

De feiten dateren van augustus, toen enkele leden van de recent opgerichte Vlaamse tak van ‘Right wing resistance’ een bezoek bracht aan het Fort van Breendonk. Het fort nabij Willebroek werd tijdens de Tweede Wereldoorlog door de nazi’s gebruikt als doorvoerkamp voor Joden, verzetsstrijders en dissidenten. Nu is het fort een herdenkingsplaats voor de vele slachtoffers van de oorlog.

Tijdens het bezoek liet G.V., lid van de extreemrechtse groepering en zoon van een voormalig parlementslid van Vlaams Belang, zich fotograferen terwijl hij de Hitlergroet uitbracht in het ‘casino’. Dat is de zaal in het kamp waar de Duitsers dronken en aten. Op de foto is een hakenkruis te zien dat aan de muur hangt, met de adelaar en het SS-opschrift: ‘Meine Ehre Heisst Treue’. Onlangs plaatste de man ook nog een reactie op de brand in het asielcentrum in Bilzen op sociale media. “Die had beter gewacht tot ze erin zaten”, luidde het.

“Klap in gezicht slachtoffers”

‘Right wing resistance’ werd in 2009 opgericht door de Nieuw-Zeelandse blanke nationalist Kyle Chapman. Ondertussen heeft de groep vertakkingen in landen als Australië, Zweden, Schotland en sinds kort dus ook in Vlaanderen. “Dit is een klap in het gezicht van de slachtoffers en hun familieleden”, reageert Dimitri Roden, conservator van het fort. “De helft van de gedeporteerden hier heeft de oorlog niet overleefd. We hebben hier 100.000 bezoekers per jaar en dit soort problemen hebben we nog niet meegemaakt. Integendeel, de meesten zijn zwaar onder de indruk van wat zich hier heeft afgespeeld.”

Bij gelijkekansencentrum Unia gaan ze de feiten onderzoeken. “Bewust een nazigroet brengen en op sociale media posten is strafbaar”, aldus Lode Nolf van Unia.

Vlaams Belang distantieert zich van extreemrechtse groep

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken en Kamerlid Dries Van Langenhove distantiëren zich zaterdag van de extreemrechtse groep ‘Right wing resistance’ en de man die op een foto de Hitlergroet brengt in het Fort van Breendonk. “Zelfde groepje idioten waar het Vlaams Belang zich in het verleden (Mars op Brussel) al meermaals heeft van gedistantieerd”, zegt Van Grieken op Twitter. Hij verwijst naar een webartikel waarin hij zich op voorhand distantieerde van de extreemrechtse Mars op Brussel in september. Bij die mars zou er sprake geweest zijn van (banden met) de extremistische groep ‘Bloed bodem eer en trouw’. Ook de naam van ‘Right wing resistance’ dook toen op.

Ook Dries Van Langenhove laat de zaak niet ongemoeid op de microblogsite. De volksvertegenwoordiger ontwaart in de eerste plaats wel een “zoveelste beschadingsoperatie” in de media, nu zijn naam ook aangehaald wordt in de artikels die de Hitlergroet aan licht brachten. “Ondanks het feit dat ik deze mensen niet ken en ze geen lid zijn van Vlaams Belang of Schild en Vrienden, wordt mijn naam maar liefst vier keer vernoemd in het artikel.” Hij neemt het niet dat geen reactie werd gevraagd.

Anderzijds publiceerde De Morgen online wel een foto waarop Van Langenhove tijdens een partijcongres poseert de met de man die de Hitlergroet gebracht zou hebben.

Van Langenhove post tot slot via Twitter een veroordeling van de hele zaak. “En laat mij hierin zeer duidelijk zijn: Zulk gedrag is moreel verwerpelijk. Je moet al heel erg gestoord zijn om zulke dingen te doen, maar je moet nog veel gestoorder zijn om er dan nog foto’s van te nemen en die openbaar op Facebook te delen”, klinkt het. Maar daarbij maakt hij weliswaar opnieuw een brugje naar de media: “Dit is zo moeilijk te vatten dat een mens bijna zou gaan denken dat staatsveiligheid of de media deze idioten heeft betaald om de rechterzijde te beschadigen. Een tactiek die vaak wordt toegepast. Verdacht.”

SP.A vraagt nieuwe commissie bestrijding gewelddadige radicalisering

Oppositiepartij SP.A vraagt aan Vlaams parlementsvoorzitter Liesbeth Homans (N-VA) om de commissie ter bestrijding van gewelddadige radicalisering opnieuw samen te stellen. “De brand in Bilzen, de onthulling over het lidmaatschap van een aantal Belgen van het neonazistische Neomarch en het feit dat er deze zomer een Hitlergroet werd gebracht in Breendonk lijken mij allemaal duidelijke indicaties van een toenemende radicalisering in onze samenleving. In een aantal gevallen gaat het bovendien om strafbare feiten”, zegt parlementslid Hannelore Goeman.

Als het van de SP.A-politica afhangt, moet de ad hoc commissie ter bestrijding van gewelddadige radicalisering in het Vlaams Parlement opnieuw worden samengesteld. Die ad hoc-commissie heeft zich vorige legislatuur over het probleem van de radicalisering gebogen. Goeman vraagt nu aan parlementsvoorzitter Homans om de commissie opnieuw samen te stellen.

bekijk ook

Unieke foto van Hitler en het “Joodse meisje dat zijn hart stal” gaat onder de hamer

Hitlers gestolen kinderen: vrouw (76) getuigt hoe ze als baby door de SS werd ontvoerd om door Duitse ouders te worden opgevoed