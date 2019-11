In Nederland willen afgestane kinderen de staat aanklagen

In Nederland willen zeker tien mensen die als baby door hun ongehuwde moeder zijn afgestaan, de overheid aansprakelijk stellen voor hun leed. Ze zijn in overleg met een kantoor van letselschade-advocaten, meldt de Nederlandse krant Trouw.

Tussen 1956 (toen adoptie officieel werd geregeld in Nederland) en 1984 (toen abortus legaal werd in Nederland) hebben ruim 15.000 vrouwen afstand gedaan van hun kind. Dat gebeurde onder grote druk. Sommige vrouwen zeggen zelfs te zijn gedwongen. Een van hen heeft de staat al aansprakelijk gesteld.

De afgestane baby’s zaten vaak lang in tehuizen of gingen van pleeggezin naar pleeggezin, zo bleek uit onderzoek van de Radboud Universiteit. Er waren tehuizen waar niet naar de kinderen werd omgekeken of waar baby’s kalmeringsmiddelen kregen. Vaak ontbreken ook grote delen uit de dossiers.

Op 1 oktober heeft de Nederlandse minister van Rechtsbescherming Sander Dekker een meldpunt geopend voor afstandsmoeders en kinderen die (gedwongen) zijn afgestaan. Daar kwamen in vier weken tijd al 150 meldingen binnen.