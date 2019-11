Open brief tegen verdwijnen ‘VPRO boeken’: ook Vlaamse auteurs scharen zich achter Nederlands tv-programma

Onder meer Herman Brusselmans ondertekende de open brief. Foto: ISOPIX

Een groep van honderden schrijvers, journalisten, tv- en radiomakers en columnisten tekent protest aan tegen het schrappen van het Nederlandse tv-programma ‘VPRO boeken’. In een ingezonden stuk in NRC spreken ze hun ontzetting uit over de beslissing van de NPO om het programma van de buis te halen.

“Terwijl de overheid alles in de strijd gooit tegen de ontlezing in Nederland, stopt de NPO met een programma waar wekelijks zeker tussen de 100.000 en 150.000 mensen naar kijken. Ter vergelijking: dat is ongeveer acht keer een vol Ahoy. Daar kan geen leesbevorderingsproject tegenop”, betogen de ondertekenaars.

Onder de ondertekenaar zitten niet alleen bekende Nederlandse auteurs als Adriaan van Dis, Cees Nooteboom, Herman Koch, Peter Buwalda en Niña Weijers, maar ook Vlaamse auteurs als Herman Brusselmans, Tom Lanoye en Griet Op de Beeck.

De opstellers van de brief vinden dat de NPO het programma moet behouden of anders een nieuw boekenprogramma moet beginnen. ‘VPRO boeken’, dat op zondagochtend wordt uitgezonden, biedt al tientallen jaren een podium voor prominente schrijvers en dichters uit binnen- en buitenland.