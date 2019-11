17 personen bevangen door CO tijdens feestje

In Metzert (Attert), een dorp nabij Aarlen in het zuiden van de provincie Luxemburg, zijn vrijdagavond tijdens een feest zeventien personen bevangen gerookt door CO. De boosdoener van de koolstofmonoxidevergiftiging zou een gasoven zijn. Dat melden de hulpzone Luxemburg en het parket van Luxemburg zaterdag.

Het medisch urgentieplan was van kracht. De hulpdiensten gingen ter plaatste met zes ambulances en drie mugteams. Veertig personen werden geëvacueerd uit de zaal. Van hen liepen zestien personen een lichte intoxicatie op. Een persoon verkeerde in een kritieke situatie.

Volgens het parket was een gasoven geplaatst in een kleine kamer, die daarvoor niet geschikt was. De vergiftiging zou veroorzaakt zijn door een foutief gebruik van de oven, in combinatie met een gaslek.

Er volgt nu een onderzoek naar de verantwoordelijken, maar het gerecht gaat uit van een ongeval.