Twee meisjes (1 en 2) dood teruggevonden in snikhete wagen in Australië

In Australië zijn twee jonge kinderen, meisjes van één en twee jaar, zaterdag om het leven gekomen in een snikhete wagen. “Een zeer, zeer tragisch incident”, aldus de lokale politie.

Het was de moeder die zaterdag rond 13.35 uur (plaatselijke tijd) haar dochters bewusteloos aantrof in de wagen van het gezin, die op de oprit bij hen thuis in Waterford West (ten zuiden van Brisbane) geparkeerd stond. De vrouw verwittigde meteen de hulpdiensten, die snel ter plaatse waren. Ze probeerden de twee meisjes nog te reanimeren, maar hulp kon niet meer baten. Beide meisjes werden ter plaatse dood verklaard. “De kinderen stierven allebei aan de gevolgen van extreme hitte”, aldus inspecteur Mark White. Op het moment van de feiten was het 31 graden in Waterford West.

Voorlopig wijst niets op kwaad opzet, vermoed wordt dat de moeder haar kinderen uit de auto was vergeten halen toen ze thuiskwam. “Dit is een zeer, zeer tragisch incident”, besluit White.