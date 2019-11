Antwerp zit opnieuw rond tafel met Bolat, ook voorstel voor Arslanagic

Geen clean sheet in de heenronde voor Sinan Bolat, maar dat betekent niet dat zijn prestaties en kwaliteiten niet gewaardeerd worden. Het contract van de 31-jarige Turkse doelman loopt eind dit seizoen af, maar het bestuur heeft hem intussen een voorstel gedaan om te verlengen.

Bolat staat nog altijd open voor een nieuwe meerjarige overeenkomst op de Bosuil en daarom gaan beide partijen volgende week opnieuw rond tafel. Intussen houden enkele Turkse clubs hem wel nog altijd in het vizier, zeker gezien die interessante contractsituatie – in januari zou hij al ergens kunnen tekenen.

Bolat is overigens niet de enige in die situatie. Los van Defour, Mirallas en Mbokani, die maar voor één jaar tekenden, is ook Dino Arslanagic in juni einde contract. Ook de 26-jarige centrale verdediger kreeg al een voorstel tot verlenging, maar een akkoord werd nog niet gevonden.