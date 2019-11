Hond ‘steelt’ per ongeluk auto en rijdt brievenbus omver: “Geef hem een rijbewijs”

Inwoners van een wijk in Port Sint Lucie in de Amerikaanse staat Florida keken donderdag verbaasd op toen een auto een uur lang rondjes bleef rijden. De brokkenpiloot achter stuur reed ook onder meer brievenbus omver waardoor het voertuig beschadigd raakte. Toen de politie werd opgetrommeld bleek plots wie of wat er achter het stuur zat: een labrador die Max heet.

De hond zat opgesloten in de auto terwijl zijn eigenaar - die de sleutel in het contact het laten zitten - even weg was. Max was erin geslaagd de versnellingsbak in achteruit te zetten, waardoor het voertuig begon te rijden en het joyriden kon beginnen.

“Ik dacht eerst dat het gewoon iemand was die achteruit reed”,vertelde buurtbewoner Annie Sabol in de lokale media. “Maar ze bleven maar rondjes rijden dus vroeg ik me wel af wat er aan de hand was.” Volgens Sabol raakte de hond een uur lang geen obstakels, tot hij plots op een brievenbus, enkele vuilnisbakken en losse bakstenen botste.

Agenten slaagden er uiteindelijk in het dier te bevrijden door een code in te toetsen in een paneel aan de bestuurderszijde van het voertuig. De eigenaar heeft beloofd dat hij alle schade zal vergoeden. “Geef die hond een rijbewijs”, aldus Sabol. “Hij was een betere bestuurder dan heel wat mensen die ik al achter het stuur heb zien zitten.”

bekijk ook

Buitengesloten hond Chica vindt op eigen inventieve wijze een manier om zijn familie te wekken

Verloren gelopen hond wacht vier jaar lang op dezelfde plaats in de hoop dat zijn baasjes hem terugvinden