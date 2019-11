Blogger geeft gratis eersteklaszitjes én overnachtingen weg, je moet hem enkel vinden

Ooit al eens in eerste klasse willen vliegen? Dan moet je deze man goed onthouden. Gilbert Ott - een blogger die zodanig veel airmiles heeft dat hij ze niet meer op krijgt - heeft namelijk besloten om al zijn tickets weg te geven.

Eender wie met Ott op dezelfde vlucht zit, kan zijn business class-kaartje overnemen. Het enige wat je moet doen, is hem aanspreken. Ott vliegt geregeld tussen Londen en New York en begint nu links en rechts wat hints achter te laten, zodat je hem ook daadwerkelijk kunt vinden.

“We moeten wel op dezelfde vlucht zitten”, zegt Ott. “Maar als je me vindt aan de gate, aan de check-in, of gelijk waar op en naar het vliegtuig, dan wisselen we. Jij kunt dan genieten van al het comfort en ik neem jouw plaats over, ook al is het helemaal op de laatste rij.

Het spelletje zal hij tussen 30 november en 11 december opnieuw spelen, mogelijk is hij dan in Los Angeles en Hongkong. Vroeger stuntte Ott ook al: toen werd hij in Londen achtervolgd door mensen die met hem wilden wisselen. Dit jaar gooit Ott er ook nog hotelreservaties tegenaan: kom je hem tegen, dan kan er ook nog een overnachting uit de lucht komen vallen.