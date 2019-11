Christus de Verlosser draagt plots een voetbaltruitje

Opvallend beeld boven Rio de Janeiro vrijdagavond: Christus de Verlosser, het 38 meter hoge standbeeld van Jezus Christus dat met gespreide armen boven Rio uittorent, had plots een voetbalshirt van de Braziliaanse voetbalclub Flamengo aan. Althans, zo leek het toch: in werkelijkheid ging het om een lichtprojectie.

Die kwam er om steun te bewijzen aan Flamengo, de leider van de Braziliaanse competitie. De club heeft voor het eerst in 38 jaar nog eens de finale van de Copa Libertadores gehaald, de Zuid-Amerikaanse Champions League.

In de finale staat Flamengo tegenover het Argentijnse River Plate, de winnaar van de vorige Copa Libertadores en werkgever van ex-Anderlecht-speler Matias Suarez.

De wedstrijd, die zaterdagavond om 21 uur wordt afgetrapt, wordt gespeeld op neutraal terrein in Lima (Peru) en is in Vlaanderen live én gratis te zien op de Engelse zender BBC2.