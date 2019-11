Syriëstrijdster Yousra B.S. opnieuw in de cel

Syriëstrijdster Yousra B.S. is opnieuw onder aanhoudingsbevel geplaatst omdat ze plannen zou hebben gemaakt om naar het buitenland te vertrekken. Dat meldt La Capitale en het nieuws wordt bevestigd door het federaal parket.

De vrouw verbleef in 2015 en 2016 al in Syrië en zou er aan de zijde van ISIS gestreden hebben. Yousra B.S. is de oudere zus van Firdaous B.S., die in mei 2017 zelf naar Syrië vertrok en in oktober 2017 gerepatrieerd werd, en zou ook opgeroepen hebben om een aanslag te plegen bij de terugkeer van de Rode Duivels.

Kort voor de Rode Duivels op 15 juli op de Brusselse Grote Markt hun derde plaats op het WK kwamen vieren, verscheen er op de berichtendienst Telegram een oproep om een aanslag te plegen tijdens dat WK-feest. Onderzoek van informatica- en telefoongegevens wees uit dat de oproep naar alle waarschijnlijkheid geplaatst werd door de 25-jarige Yousra B.S. uit Ukkel.

De jonge vrouw werd toen in de gaten gehouden door de Staatsveiligheid omdat ze in juli 2015 afreisde naar Syrië, om er de strijders van Islamitische Staat te vervoegen. In mei 2017 werd ze al eens opgepakt omdat ze plannen zou hebben gesmeed om opnieuw te vertrekken.

Yousra B.S. ontkende dat ze de oproep had geplaatst, maar werd in verdenking gesteld voor deelneming aan activiteiten van een terroristische groepering en aanzetten tot het plegen van terroristische daden, en onder aanhoudingsbevel geplaatst. In maart 2019 werd ze onder elektronisch toezich geplaatst.

In augustus verwees de raadkamer haar door naar de correctionele rechtbank, weliswaar enkel voor haar verblijf in Syië in 2015 en 2016. Onlangs werd ze opnieuw opgepakt en onder aanhoudingsbevel geplaatst omdat er aanwijzingen waren dat ze opnieuw van plan was naar het buitenland te vertrekken. Wat het doel van haar reis was, is niet duidelijk.